Lieser: schönste Weinsicht 2020 an der Mosel

Zur Auswahl standen 48 Vorschläge, die aus allen 13 Anbaugebieten von den regionalen Gebietsweinwerbungen für diesen Wettbewerb eingereicht wurden. Er fand in diesem Jahr nach 2012 und 2016 zum dritten Mal statt. Die schönste Weinsicht an der Mosel geht in diesem Jahr an die Hambuchhütte bei Lieser.

Nach Auszählung der über 24.000 Stimmen dürfen sich die folgenden Ortschaften über die Auszeichnung ihrer "Schönsten Weinsicht" freuen:

Die Schönsten Weinsichten 2020

· Ahr: Burgruine Saffenburg bei Mayschoß

· Baden: Blick ins Innere des Kaiserstuhls bei Oberbergen

· Franken: terroir f Stetten

· Hessische Bergstraße: Weinlage Herrnberg bei Groß-Umstadt

· Mittelrhein: Nürer Kopf bei Leutesdorf

· Mosel: Hambuchhütte bei Lieser

· Nahe: Wanderweg bei Niedernhausen

. Rheingau: Ruine Nollig, Lorch

· Pfalz: Kleine Kalmit bei Ilbesheim und Landau

· Rheinhessen: Ruhkreuz Zornheim

· Saale-Unstrut: Weinberg Goldener Steiger am Geiseltalsee, Bad Lauchstädt

· Sachsen: Weinbergsblick, Diesbar-Seußlitz

· Württemberg: Michaelsberg, Cleebronn

Schönste Weinsicht im Kreis Bernkastel-Wittlich

Von den fünf Vorschlägen im Weinanbaugebiet Mosel hat die Bewerbung aus Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) die meisten Stimmen erhalten und ist damit "Schönste Weinsicht 2020" an der Mosel. Der Standort an der Hambuchhütte bei Lieser wird mit einer Stele gekennzeichnet, die vom DWI zur Verfügung gestellt wird.

"Als 'Schönste Weinsicht' werden Aussichtspunkte ausgezeichnet, die eindrucksvolle Ausblicke in die deutschen Weinkulturlandschaften garantieren und zudem auch gut für Wanderer oder per Rad zu erreichen sind. Mit ihnen werden neue weintouristische Ziele in den Anbaugebieten geschaffen, die zu einem Besuch der Weinregionen und zum Genuss der Weine dort einladen, wo sie wachsen", erklärte DWI-Geschäftsführerin Monika Reule.

Die 13 Aussichtspunkte werden im Laufe des Jahres vor Ort jeweils mit einer gut sichtbaren Stele des Mainzer Künstlers Ulrich Schreiber als "Schönste Weinsicht 2020" gekennzeichnet und offiziell eingeweiht.

(red)