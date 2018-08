31. August 2018 Artikel teilen





Mehrfacher Einbruchdiebstahl

Brauneberg, Osann-Monzel und Wintrich

VG Bernkastel-Kues. In der Nacht zum Freitag, 31. August, kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in: 54472 Brauneberg in der Lindenstraße in ein Hotel und eine Pension; 54518 Osann-Monzel in der Straße Steinrausch in ein Hotel; 54487 Wintrich in der Moselweinstraße in ein Geschäftshaus.