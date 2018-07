Moselauenfest mit "Überraschungspaket"

Organisator Michael Denzer von bks-events verrät nicht viel: »Es kommt ein Überraschungsgast, der ein Überraschungsgeschenk mitbringt und dazu gibt es noch überraschende Musik. In die Überraschungsgeschichte sind nur fünf Personen involviert, so dass auch nichts nach außen dringen wird. . .« Sicher ist allerdings, dass Stadtbürgermeister Wolfgang Port, die Mosella Kathrin I. und die Bernkasteler Bürgerwehr wieder mit dabei sind. Traditionell startet das Moselauen Fest am Donnerstag mit der Sommerbühne. Auf der Open Air Bühne spielen dann »Die Lehmanns« – drei Musiker aus Wasserliesch, die mit einem Minimum an Instrumentalbegleitung und einem Maximum an Begeisterung unterhalten werden. Mit der elf-köpfigen Funk and Soul Band »Bump City« geht es am Abend um 20 Uhr weiter.

Die knapp 5.000 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche bietet ausreichend Räume für die Musikfans, die Weingenießer und für die kulinarisch Interessierte

Das Programm auf einen Blick:

Open-Air Bühne: Do. 19.07. – 18 Uhr Sommerbühne: “Die Lehmanns”

Do. 19.07. – 20 Uhr Bump City

Fr. 20.07. – 20 Uhr Hunsrücker Nachtschwärmer

Sa. 21.07. – 14:30 Uhr Der Kleine Prinz Unplugged

Sa. 21.07. – 20 Uhr Moselauen Partyband Soul & More

So. 22.07. – 11:30 Uhr Musikvereinigung der Stadt Bernkastel-Kues

So. 22.07. – 15:00 Uhr Lesuratal-Musikanten

So. 22.07. – 18:30 Uhr Rock am Stock

Sonstiges: Fr. 20.07. – 18 Uhr Offizielle Eröffnung mit Überraschung

Sa./So. 21./22.07. – 12 Uhr Kinderhüpfburg

Sa. 21.07. – 22:30 Uhr Moselfeuerwerk

So. 22.07. – 10:45 Uhr Ökumenischer Open Air Gottesdienst

Öffnungszeiten: Do. 19.07. – 17:30 Uhr Eröffnung der kulinarischen Meile

Fr. 20.07. – 16 Uhr Eröffnung der kulinarischen Meile

Sa. 21.07. – 11 Uhr Eröffnung der kulinarischen Meile

So. 22.07. – 10:45 Uhr Ökumenischer Open Air Gottesdienst

So. 22.07. – 11:30 Uhr Eröffnung der kulinarischen Meile