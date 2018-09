Update: Übergriffe gegen Pferde

In der Zeit vom 4. September, 22 Uhr, zum 5. September, 3.45 Uhr, war der Weidezaun einer am Moselufer in Erden befindlichen Pferdeweide mutwillig beschädigt und die Tiere aus der Umzäunung herausgetrieben worden. Dabei wurde mindestens eines der Pferde geschlagen und mit einem Seil oder ähnlichem stark gewürgt. In der Folge wurde der angrenzende Weinberg vermutlich durch die aufgescheuchten Tiere erheblich beschädigt.

Bei einem weiteren Vorfall wurden einem Pony Schnittverletzungen beigebracht. Auf einer zweiten Weide der Pferdebesitzerin in Erden, Gemarkung Weilerwies, wurden einem Pferd Verätzungen durch Überschütten mit Kalkbrühe sowie mehrere Schnittwunden beigebracht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/9527-0, entgegen.

1000 Euro Belohnung ausgesetzt

Nun hat die Tierschutzorganisation PETA mit Sitz in Stuttgart eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro zur Ergreifung der Täter ausgesetzt.

"Mit unserer ausgelobten Belohnung möchten wir helfen, die Tierquäler, die die Pferde misshandelt haben, zu überführen", sagt Judith Pein im Namen von PETA. "Die Täter müssen für ihr gewaltsames Vorgehen zur Rechenschaft gezogen werden."

PETA registriert seit 2013 bundesweit Anschläge auf Pferde. Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

PETA setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen. Mit Erfolg: Die Tierrechtsorganisation zahlte vor etwa drei Wochen eine Belohnung von 1.000 Euro an drei Pferdehalterinnen in Lorsch aus. Ihre Hinweise hatten einen Tierquäler, der im April 2016 eine Stute mit einem Dildo malträtierte, überführt. Auch zwei Frauen aus Dortmund haben bereits PETAs Belohnung erhalten; im Februar 2017 überführten sie einen Mann, der mehrfach ihr Pony misshandelt hatte.

