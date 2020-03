1.000 Flaschen Wein für "Stille Helden"

Oft als selbstverständlich betrachtet, tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern, Arztpraxen und Lebensmittelgeschäften in diesen besonders in schwierigen Zeiten die größte Aufgabe in unserer Gesellschaft, oft unter Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit. Dieser Meinung sind sicher nicht nur die Verantwortlichen des Weinguts Walter J. Oster und der Weinmanufaktur Walter J. Oster Amata Vitis GmbH. Beide möchten den "Helden der Corona-Krise" aber einfach einmal Danke sagen und ihnen einen kleinen Glücksmoment schenken.

Für alle, die die "Helden" weiter unterstützen möchten, werden weitere Flaschen per telefonischer Bestellung unter: 0 26 75 / 235 verkauft, die per Paketversand ausgeliefert werden. Von jeder verkauften Flasche werden 1,50 Euro an eine der regionalen Hilfsorganisationen gespendet.

Foto: privat

www.weingutoster.de

www.historischer-weinkeller-sankt-aldegund.de