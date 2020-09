13.500 Euro für das Apollo-Kino

Morgen kommt die Polizei vorbei

Idar-Oberstein Stadt. Langsam beginnt auch in diesem Jahr wieder die dunkle Jahreszeit und die Anzahl der Einbrüche wird erfahrungsgemäß steigen. Die Polizei wird dies zum Anlass nehmen, die Bürger zum Thema Einbruchschutz zu sensibilisieren. Am morgigen Mittwoch, 30. September, werden uniformierte Beamt*innen tagsüber unter anderem in den Ortschaften Kirschweiler, Herborn, Veitsrodt und Göttschied verstärkt Fußstreife in Wohngebieten gehen.

