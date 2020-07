3,3 Millionen Euro für die Breitbanderschließung

Ende 2018 startete der Bund einen Sonderaufruf für die Breitbandversorgung von Industrie- und Gewerbegebieten. Für die unterversorgten Gewerbegebiete im Landkreis haben sich dadurch attraktive Fördermöglichkeiten ergeben. Gemeinsam mit den Verbandsgemeinden wurde bereits Anfang 2019 ein sogenanntes "Markterkundungsverfahren" durchgeführt und hierbei die Versorgungslage sowie die Ausbauabsichten in den Gewerbegebieten abgefragt. Auf dieser Grundlage wurde der Ausbaubedarf ermittelt.

Die Gesamtkosten für die Breitbanderschließung der Gewerbegebiete aller Verbandsgemeinden im Kreis betragen rund 6,35 Millionen Euro. Nachdem der Kreistag sowie Verbandsgemeinderäte mit ihrer Zustimmung den Grundstein gelegt haben, wurden die Förderanträge von der Kreisverwal-tung gestellt. Mit der nun bewilligten Zuwendung von über 3,3 Millionen Euro übernimmt der Bund mehr als die Hälfte der voraussichtlichen Investitionskosten. Beim Land Rheinland-Pfalz wurde zudem die Auf-stockung der Fördersumme beantragt, so dass der Landkreis und die Verbandsgemeinden lediglich noch zehn Prozent der Kosten nach dem Solidarprinzip tragen müssen.

"Starke Handwerksbetriebe sowie kleinere und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Damit diese Betriebe sich zukunftsfähig auf-stellen und künftig an ihren Standorten schnelles Internet nutzen können, investieren wir über 6,3 Millionen Euro. Damit wollen wir unsere Infrastruktur weiter ausbauen und den heimischen Unternehmen die Möglichkeit bieten, von der Digitalisierung zu profitieren. Corona hat uns gezeigt, dass Digitalisierung wichtig ist und noch an Bedeutung gewinnen wird", so Landrat Manfred Schnur. Sobald die Förderzusage des Landes vorliegt, kann die europaweite Ausschreibung für die Breitbanderschließung der Gewerbegebiete erfolgen.

Symbolfoto: Archiv

