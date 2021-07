Abschied nach acht Monaten

Insgesamt waren 57 Soldaten, Soldatinnen, zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Unter anderem waren sie auch bei der Organisation und Planung der Abstriche - Terminvereinbarung, Organisation von Materiallieferungen, Verteilung der Materialien an unterschiedliche Teststellen der Verbandsgemeinden - federführend beteiligt.

Nach jetzt acht Monaten Unterstützung durch das Geschwader, sinkender Fallzahlen und einem niedrigen Inzidenzwert, wurden die Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem kleinen corona-konformen Rahmen verabschiedet. Landrat Manfred Schnur dankte einer Abordnung der Bundeswehr - stellvertretend für all diejenigen, die im Schichtdienst und in Teams den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung ein ganzes Stück weit "den Rücken frei gehalten haben", damit auch die täglichen Verwaltungsaufgaben möglichst unkompliziert weiterlaufen konnten. "Ich bin sehr dankbar, dass wir auf die wirklich prompte Hilfe der Bundeswehr zählen konnten. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebe-kämpfung, indem sie sich gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der besonderen Herausforderung gestellt haben", so der Kreischef, der die enge Verbundenheit des Landkreises Cochem-Zell mit dem Geschwader zum Ausdruck brachte. Durch sie konnte die Kontaktnachverfolgung sowie die Quarantäneüberwachung zu jeder Zeit sichergestellt werden. Ein Wort des Dankes richtete der Kreischef auch an den Kommandeur des Landeskommandos Rheinland-Pfalz, Oberstleutnant Murat Aydin, für die Unterstützung bei der Beantragung der Hilfeleistungen durch die Bundeswehr.

