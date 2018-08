Arbeitslosenquote fällt auf 2,6 Prozent

Die Statistiker der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen zählten im August im Landkreis Cochem-Zell 877 arbeitslose Frauen und Männer - 70 weniger als im Juli und 164 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeits-losenquote fällt von 2,8 auf 2,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,1 Prozent.

"Das so genannte kleine Sommerloch ist damit in diesem Jahr überaus schnell überwunden", freut sich Ulrike Mohrs, die Leiterin der Arbeitsagentur. "Vor allem junge Menschen, die in den letzten Wochen ihre Ausbildung beendeten haben, finden nach der Ferienzeit eine Anschlussbeschäftigung oder gehen weiter zur Schule. Und da sich in den nächsten Wochen auch die künftigen Studenten abmelden werden, gehe ich davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in der Region in den nächsten beiden Monaten noch weiter sinken wird." Da viele Experten bereits bei einer Arbeitslosenquote von drei Prozent von Vollbeschäftigung sprächen, könne man rund um Cochem von äußerst günstigen Arbeitsmarktbedingungen sprechen. "Natürlich müssen wir uns dennoch um jeden Menschen, der arbeitslos wird, bemühen und gemeinsam nach einer individuellen Strategie suchen. Aber die Chancen, in Cochem-Zell schnell wieder ins Berufsleben zurückzufinden, sind sehr günstig.

Im Sozialgesetzbuch (SGB) wird die Arbeitslosigkeit in zwei verschiedenen Rechtskreisen behandelt: Das SGB III regelt die Absicherung über die Arbeitslosenversicherung und ist somit maßgeblich für all jene Menschen, die in der Regel noch nicht länger als ein Jahr arbeitslos sind und von den Arbeitsagenturen betreut werden. So wie die Werte bei saisonalen Effekten in diesem Rechtskreis deutlich stärker ansteigen, macht sich nun auch der Rückgang der Arbeitslosigkeit vor allem dort bemerkbar. Ende August sind laut Statistik 383 Arbeitslose dem SGB III zugeordnet - 63 weniger als im Juli und 71 weniger als vor einem Jahr. Die Grundsicherung (Hartz IV) ist im SGB II geregelt und ist maßgeblich für jene arbeitslosen Menschen, die vom Jobcenter betreut werden. In diesem Rechtskreis werden Ende August 494 Arbeitslose gezählt. Das sind 7 weniger als im Vormonat und 93 weniger als vor einem Jahr.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur wurden in den letzten vier Wochen 102 zusätzliche offene Stellen gemeldet. Damit werden im Landkreis zurzeit offiziell 436 unbesetzte Stellenangebote gezählt. Kurz vor Abschluss des aktuellen Ausbildungsjahres Ende September weist die Statistik für Cochem-Zell noch 21 junge Menschen aus, die bei der Agentur für Arbeit um Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche gebeten hatten und noch nicht versorgt werden konnten. Ihnen stehen 139 unbesetzte Stellen gegenüber.

Themenfoto: Archiv

www.arbeitsagentur.de