Arbeitsmarkt trotzt nur scheinbar der Corona-Pandemie

Zwar gebe es derzeit keine Flut von Arbeitslosmeldungen, denn noch warteten die meisten Betriebe den weiteren Verlauf der Krise erst einmal ab. "Doch wir sind in den letzten beiden Wochen mit Anfragen nach Kurzarbeitergeld regelrecht bombardiert worden. Außerdem gab es natürlich erste Arbeitslosmeldungen, mit denen wir um diese Jahreszeit nicht gerechnet hätten und manche Betriebe haben bereits Kurzarbeitergeld beantragt", so Frank Schmidt. Außerdem blieben viele Wiedereinstellungen – etwa in der Gastronomie - aus, die noch vor Kurzem sicher schienen. Arbeitsverträge würden nicht wie geplant verlängert oder entfristet.

Es sei deshalb vor allem der Blick in die Zukunft, der nicht mit den nun veröffentlichten Zahlen übereingebracht werden könne, sagt Frank Schmidt. "Normalerweise würde ich mit Blick auf die März-Statistik sagen, dass wir am Anfang einer deutlichen saisonalen Belebung des Arbeitsmarktes stehen. Doch unsere Erfahrungen der letzten beiden Wochen lehren uns etwas anderes: Auch wenn die Arbeitslosigkeit statistisch gesehen zurückgegangen ist, werden bereits die Aprilzahlen deutlich von der Corona-Krise geprägt sein. Wie lange und wie stark sich der Einbruch letztlich auf die Arbeitslosigkeit auswirken wird, kann derzeit niemand sagen. Ich hoffe, dass die Wirtschaft ihre Zwangspause zügig beenden kann – und dass Unternehmer so lange wie möglich an ihren Fachkräften festhalten, weil sie wissen, wie kostbar diese Menschen sind und wie dringend sie für die Zeit nach Corona gebraucht werden."

Symbolfoto: Archiv

