Berge, Wasser, wilde Tiere

Es ist doch jedes Jahr das Gleiche: Noch vor den Sommerferien hat man jede Menge Ideen, was man alles in der freien Zeit unternehmen könnte. Sind die Ferien aber erst einmal da, steht man auf dem Schlauch. Kein Problem, denn das WochenSpiegel-Team hat sich auf die Socken gemacht und ein prall gefülltes Ferienspaß-Programm für einen Tag in Cochem zusammengestellt. Und da ist garantiert etwas für große und kleine Familienmitglieder dabei.

Sieben Minuten Schweben

Los geht es mit einer Fahrt in der Cochemer Sesselbahn, übrigens der einzigen an der ganzen Mosel. Mit 0,8 Metern pro Sekunde bewältigt man - entweder in einem offenen Doppelsessel oder einem Haubensessel, der je nach Witterung geschlossen werden kann - die 155 Höhenmeter bis zur Bergstation in rund sieben Minuten. Und hier heißt es: Bitte lächeln! Denn kurz vor dem Ausstieg wird noch ein Erinnerungsfoto geschossen (Kosten: 2,50 Euro). Wer sich der Herausforderung stellen möchte, der kann natürlich auch zur Bergstation wandern. Dann ist aber Fitness gefragt, denn es geht steil bergauf und festes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich. Der Aufstieg dauert rund eine halbe Stunde.

Aber egal, ob gefahren oder gelaufen, nach einer wirklich kurzen Wanderung kommt man am Pinner-Kreuz an und wird mit der schönsten Aussicht über Cochem belohnt. Sogar die Reichsburg, das Wahrzeichen der Moselstadt, ist von hier oben zu sehen.Wer möchte, kann sich direkt auf den Weg zum zweiten Teil des Ausflugs machen oder aber wieder mit der Sesselbahn herunterfahren und das Auto nehmen. Wer sich für den Fußmarsch entscheidet, ist rund 20 Minuten unterwegs und zwar zum Wild- & Freizeitpark Klotten.

Adrenalinstoß bis Zwerg-Bergziege

Hier wartet die perfekte Kombination aus Shows, Action und Wildtieren. Eine rasante Fahrt mit der Achterbahn oder der höchsten und steilsten Wildwasserbahn in Rheinland-Pfalz gefällig? Oder lieber etwas gemächlicher auf der Riesenrutsche? Der Park bietet Fahr- und Spaßattraktionen für alle Altersstufen und es gibt über 50 Wildtierarten hautnah auf dem weitläufigen Gelände zu entdecken - ausreichend Platz auch in Corona-Zeiten. Ganz neu ist das interaktive Familien-Fahrgeschäft "Kunibert's Abenteuer". Mit Laserstäben geht es in Ritter Kuniberts Burg auf Punktejagd und dabei kann man so manchen Geist entdecken...

Weitere Informationen gibt es online unter www.cochemer-sesselbahn.de sowie unter www.klotti.de.