Bewerben für den "Oscar des Breitensports"

Seit 17 Jahren gibt es die "Sterne des Sports". Eine "Belohnung" der Volks- und Raiffeisenbanken, denn Sportvereine leisteten jeden Tag einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Sie sorgten beispielsweise dafür, dass wir gesund und fit bleiben. Viel zu selten bekämen sie für ihr gesellschaftliches Engagement die Anerkennung, die sie verdienten. Das wollen die Volks- und Raiffeisenbanken von der lokalen bis zur Bundesebene ändern: Seit dem 1. Mai 2020 suchen die Genossenschaftsbanken im Landkreis Cochem-Zell die "Sterne des Sports 2020" (Bewerbungsschluss: 30. Juni 2020).

Mitmachen können alle Sportvereine aus dem Landkreis Cochem-Zell. Bewerbungen sind ausschließlich online auf den Internetseiten der Raiffeisenbank Eifeltor, der Raiffeisenbank Moselkrampen, der Raiffeisenbank Zeller Land oder der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank sowie unter: www.sterne-des-sports.de möglich. Die "Sterne des Sports", der "Oscar des Breitensports", haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2004 zu Deutschlands wichtigstem Vereinswettbewerb entwickelt. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) sowie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales Engagement aus. Mehr als fünf Millionen Euro Preisgelder sind über die "Sterne des Sports" in den vergangenen Jahren in den Breitensport geflossen. Bewerben können sich alle Sportvereine, die unter dem Dach des DOSB organisiert sind. Dabei geht es nicht um "höher, schneller, weiter", sondern um Werte wie Fairness, Toleranz, Verantwortung oder Klimaschutz. Im Mittelpunkt stehen das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine und der Verdienst ihrer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Die eingereichten Konzepte der Sportvereine aus unserer Region werden von einer kompetenten Jury ausgewertet.

Der Wettbewerb geht über drei Ebenen: Auf der lokalen Ebene wartet auf den Sieger der "Große Stern des Sports" in Bronze, ausgezeichnet von den Volks- und Raiffeisenbanken sowie dem Sportkreis Cochem-Zell. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich für das Finale auf Landesebene. Bei der Preisverleihung "Großer Stern des Sports" in Silber, die von den Landesssportbünden und den regionalen Genossenschaftsverbänden ausgerichtet wird, konkurrieren die Sportvereine um das Ticket zum Bundesfinale der "Sterne des Sports" in Gold 2020. Beim Bundesfinale in Berlin werden im jährlichen Wechsel von der Bundeskanzlerin oder dem Bundespräsidenten die Finalisten für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem "Großen Stern des Sports" in Gold ausgezeichnet. 2019 wurde der "Große Stern des Sports" in Bronze an den SV Blau-Weiß Kaifenheim verliehen. Die Auszeichnung war mit 1.500 Euro dotiert. Zweiter wurde der Lauftreff des TV Cochem und den drittenPlatz belegten die "Mosel Valley Tigers" des TuS Treis-Karden.