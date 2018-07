stp 06. Juli 2018 Artikel teilen





Bruttig-Fankel ist im Landesfinale

Bruttig. Der Gebietsentscheid in der Region Koblenz im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ist abgeschlossen. Bruttig-Fankel belegt den vierten Platz in der Sonderklasse und zieht damit in den Landesentscheid an. In der Sonderklasse, sind die Gemeinden zusammengefasst, die in früheren Jahren bereits im Gebietsentscheid waren.