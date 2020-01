Cochem ist weltweit in den Top Ten

Unter den Top Ten der gastfreundlichsten Orte weltweit sind unter anderem Schenna in Italien, Doolin in Irland, Taitung in Taiwan oder Monte Verde in Brasilien. Cochem ist die einzige deutsche Urlaubsdestination in der diesjährigen Top Ten von "Booking.com".

Zwar ist die Stadt die kleinste Kreisstadt Deutschlands, zählt aber laut Booking zu den gastfreundlichste überhaupt. Cochem punktet mit Architektur, hügeligen Weinbergen und dem Moseltal.

Hier geht es zum Ranking:

https://news.booking.com/de/reiseziele-2020-bookingcom-praesentiert-die-top-10-der-gastfreundlichsten-orte-der-welt/

Archiv-Foto: Pauly

www.ferienland-cochem.de