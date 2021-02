Cochem-Zell hat landesweit hÃ¶chsten Corona-Inzidenz

Are you struggling to complete all essays on time? Order Essay About The Life at our website! The prices are affordable! Von Mario Zender

In den letzten Wochen sah alles nach einer deutlichen Entspannung der Corona-Situation für den Landkreis Cochem-Zell aus. Der Inzidenzwert sank bis auf 45,62 am 9. Februar (wir berichteten). Doch seit drei Tagen explodieren die Zahlen geradezu. Am 10. Februar gab es 15 Neuinfektionen und einen Toten, 24 Neuinfektionen und ein Toter wurden am 11. Februar gemeldet und heutigen Tag gibt es zwölf Neuinfektionen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - ist für den Kreis Cochem-Zell stark angestiegen und liegt heute bei 105,91. Damit befindet sich der Kreis deutlich über dem Landeswert, der am heutigen Freitag bei 53 in Rheinland-Pfalz liegt. Aktuell führt der Landkreis Cochem-Zell mit dem höchsten Inzidenzwert die Landesstatistik an. Der Cochem-Zeller-Inzidenzwert liegt auch erheblich über dem Inzidenzwert für Gesamtdeutschland, den das RKI am Freitag mit 62 angegeben hat. Zudem sind, wie berichtet, zwei Cochem-Zeller mit der neuartigen und gefährlicheren und mutierten Virusform infiziert (wir berichteten).

Die hohen Werte sind größtenteils auf Corona-Infektionen in Einrichtungen zurückzuführen. So sind im „Seniorenzentrum Seeblick" in Ulmen acht Bewohner/innen infiziert. Im „Seniorenhaus Waldpark" in Blankenrath hat es neun Bewohner/innen und drei Mitarbeiter/innen erwischt, die nun mit COVID19 infiziert sind. Im Zeller Krankenhaus sind aktuell zwölf Mitarbeiter betroffen, darunter zwei Ärzte. Besonders schlimm wurde die Behinderteneinrichtung „Kloster Ebernach" von Corona heimgesucht. Hier sind aktuell noch 14 Bewohner und sieben Mitarbeiter infiziert. Seit dem Ausbruch des Corona-Virus in der Cochemer Behinderteneinrichtung haben sich, so Recherchen unserer Zeitung, 51 Bewohner/innen und 34 Mitarbeiter/innen mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sieben Todesfälle sind dort bislang zu beklagen, wie die Kreisverwaltung Cochem-Zell auf WochenSpiegel-Anfrage bestätigt.