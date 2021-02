Corona-Ausbruch in Ebernach: FÃ¼nf Bewohner im Krankenhaus

Homepages- MyPaperHub. Based on reviews and legitimate customer reviews, we remain to be the #1 credible company writing essays Der gravierende Ausbruch des Corona-Virus im Behindertenheim "Kloster Ebernach" (wir berichteten) verschlimmert sich weiter. Gestern ist ein weiterer Bewohner der Behinderteneinrichtung gestorben. Dabei handelt es sich, so erklärt die Kreisverwaltung auf Anfrage des WochenSpiegel, um einen 81-jährigen Mann. Die Corona-Todesfälle in dem Cochemer Behindertenheim belaufen sich somit auf insgesamt sechs.

Fünf weitere Bewohner/innen der Einrichtung befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung in stationärer Behandlung. Aktuell sind demnach noch 15 Bewohner/Innen und acht Mitarbeiter/Innen infiziert.

Kreisweit wurden dem Gesundheitsamt gestern drei neue Corona-Fälle gemeldet. Außerdem ist eine 89-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Ulmen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte, gestorben. Bislang sind somit im Kreis 25 Tote durch COVID19 zu beklagen.



Die Infektionszahlen gehen in den Wochen im Kreis Cochem-Zell deutlich zurück. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 71,69. Vor einem anderthalben Monat war dieser noch bei 187,37 (Stand 22.12.2020).