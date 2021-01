Corona-Ausbruch in Ebernach: 20 Infizierte und ein Toter

Are you ready to http://www.iusetsocietas.cz/?one-day-essay and receive a real academic masterpiece? Are you looking for someone to tailor a perfect work just for you? Then choose us! Von Mario Zender

Von Mario Zender

In der Behinderteneinrichtung Koster Ebernach sind nach Informationen des Cochemer WochenSpiegel zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid19 getestet worden. Auf Anfrage des Cochemer WochenSpiegel bestätigt die Kreisverwaltung Cochem-Zell entsprechende Informationen. Pressesprecherin Selina Höllen: „Im Kloster Ebernach sind 16 Heimbewohner/innen sowie vier Mitarbeiter/innen betroffen". Zwei der Heimbewohner, so bestätigt es die Kreisverwaltung Cochem-Zell, befinden sich im Krankenhaus. Bereits am 3. Januar war einer der Bewohner, ein 66-Jähriger, an COVID19 gestorben.

Außerdem sind vom Cochem-Zeller Gesundheitsamt drei Corona-Fälle aus der Senioreneinrichtung „Eifel-Domizil" in Düngenheim sowie vier Fälle aus dem Seniorenheim Ulmen bestätigt.