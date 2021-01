Bundeswehr im Corona-Einsatz

Help Grammar Homeworks at Editage ensures you submit the perfect Thesis! Click here to try out our subject-focused thesis editing and proofreading Das Gesundheitsamt Cochem-Zell wird beispielsweise von Angehörigen des Stabes sowie der Technischen Gruppe unterstützt, die hier unter anderem bei der Kontaktermittlung helfen. Die Ermittlung und Erfassung von Neuerkrankten und deren Kontaktpersonen sowie die Organisation von Corona-Tests für die Teststationen in Cochem und Zell seien etwas völlig anderes als sein alltäglicher Dienst, berichtet Hauptmann Bock.

Soldatinnen und Soldaten der Fliegerhorstgruppe unterstützen das Impfzentrum in Ingelheim. Als Begleiter des medizinischen Fachpersonals sind sie in verschiedene Aufgabengebiete wie Wartebereich, Impf-Flur oder Verwaltung eingeteilt. Hier helfen sie vor allem älteren Menschen beim Ausfüllen der Formulare und führen diese durch die einzelnen Stationen

In der Seniorenresidenz in Westhofen halfen zuletzt Soldatinnen und Soldaten der Fliegenden Gruppe dem Pflegepersonal bei der Verpflegungsausgabe oder bei allgemeinen Hausmeistertätigkeiten rund um die Einrichtung. "Die Arbeit der Pfleger ist anstrengend und durch die Coronamaßnahmen zusätzlich erschwert. Ich bin froh darüber, hier helfen zu dürfen. Schließlich geht es um Menschen, die unser Land geformt und dazu beigetragen haben, dass wir heute in Frieden leben können", so der Obergefreite Kilic.

Angehörige des Stabes wurden zur Unterstützung des Seniorendomizils "Haus Nikolas" in Freinsheim eingeteilt. Auch dort werden sie mit verschiedensten Aufgabenfeldern konfrontiert. Die Heimleiterin, Heidi Noack, verglich die Präsenz der Soldatinnen und Soldaten des Geschwaders mit einem Weihnachtsgeschenk - sie seien sehr freundlich und äußerst hilfsbereit. Die schnelle Zusage zeige, dass den pflegebedürftigen Menschen der nötige Respekt gezollt werde.

Fotos: Bundeswehr / Maximilian Euler (1), Mustafa Eliacik (3)