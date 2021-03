Corona-Kontrollen an der Mosel

Order check over here & Secure Highest Grades at a lowest price of (/page). Assignment writing service provided by MyAssignmenthelp. 4500+ PhD writers Die Kontrollen der Polizei konzentrierten sich besonders auf das Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung und unzulässige Personenansammlungen beziehungsweise die Nichteinhaltung der Mindestabstände besonders in Cochem sowie an beliebten Wander- und Ausflugzielen. Die Verbandsgemeinde Cochem begleitete mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes mit Kontrollen im Bereich des zurzeit noch durch die Corona-Bekämpfungsverordnung verbotenen Übernachtens zu touristischen Zwecken auch in Wohnmobilen. "Es kann nicht sein, dass in Zeiten, in denen auch in unserer Region Hotels, Gaststätten, Pensionen, Ferienwohnungen, Camping- und Wohnmobilstellplätze geschlossen werden müssen, das Übernachten in Wohnmobilen auf Parkplätzen, oftmals aber auch in freier Natur, toleriert wird", so VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz.

Besonders an den vergangenen Wochenenden sei ein vermehrtes Aufkommen von Wohnmobilen auf Stell- und Parkplätzen, oft auch auf Wirtschafts- und Waldwegen festzustellen gewesen. Am Wochenende fanden hierzu besonders in den Ortschaften entlang der Mosel Kontrollen statt, bei denen zahlreiche "Wohnmobilisten" angetroffen wurden, die durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zur Weiterfahrt aufgefordert wurden, sofern eine Übernachtungsabsicht erkennbar war. Bei diesen Kontrollen sei auch auf "wildes" Campen geachtet worden. "Wir freuen uns darauf, sobald es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, alle ,Wohnmobilisten' als Gäste zu begrüßen", so Lambertz weiter. "Wildes Übernachten kann aber auch dann nicht akzeptiert werden." Schon 2020 sei eine vermehrte Anzahl von Übernachtungen von "Wohnmobilisten" in der freien Natur festzustellen gewesen. Dies sei besonders bedauerlich, da diese oftmals im großen Umfang Müll aber auch sonstige, wenn auch menschliche, aber nicht in die Natur gehörende Hinterlassenschaften zurückließen. Besonders die Kontrollen im Außenbereich sollen auch nach einer eventuellen Erleichterung der Corona-Maßnahmen fortgesetzt werden.

Foto: VG Cochem

