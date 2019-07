Das Beste aus Küche und Keller

Das nennt man dann wohl Punktlandung: Pünktlich zum Beginn des zweiten Gourmetfest-Abends auf der Cochemer Reichsburg hörte der Regen auf und die dunklen Wolken zogen ab. Und so kamen auch am vergangene Donnerstag rund 380 Gäste in den Genuss ausgewählter Speisen, feinster Spezialitäten und erlesener Weine aus der Region.

Für den neuen Burgchef Oliver Pinzer ging damit auch seine Premiere als Gourmetfest-Verantwortlicher erfolgreich zu Ende. »Das alles wäre ohne mein gesamtes Team überhaupt nicht möglich und machbar gewesen. Deswegen ein ganz großes Dankeschön und ein Lob an meine Mitarbeiter«, zeigte sich Pinzer nach dem Abend zufrieden.

Lust auf das Gourmetfest 2020?

Bereits seit 19 Jahren ist das Gourmetfest fester Termin im Kalender vieler Feinschmecker. Das Konzept aus zehn exzellenten Köchen und Winzern gepaart mit dem historischen Ambiente der Reichsburg trifft den Geschmack der Gäste und sorgte dafür, dass die Eintrittskarten bereits Monate vor den beiden Terminen ausverkauft waren.

Wer nun selbst einmal in den Genuss dieser "essquisiten" Veranstaltung kommen möchte, der hat Grund zur Freude: Denn anders als bisher, möchte der neue Burgchef Oliver Pinzer den Kartenverkauf neu regeln. Zukünftig sollen die Karten an einem Stichtag in der Vorweihnachtszeit in den Online-Verkauf gehen. Der genaue Termin wird rechtzeitig im WochenSpiegel und auf der Internetseite der Reichsburg veröffentlicht.

www.reichsburg-cochem.de