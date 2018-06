Die "gute Stube" öffnet wieder

Jetzt sind die Franzens wieder zurück. Um genauer zu sein: Esther Franzen wird das Cochemer Traditionshaus Mitte Juli als altdeutsche Weinstube wiedereröffnen. "Wir wollen hier typische Winzerküche anbieten. Wir haben 20 Weine aus der Region, aber auch Pils und Weizen vom Fass im Angebot", so Esther Franzen, die auch das "Hotel am Markt" in Cochem betreibt. Ihr zur Seite stehen unter anderem Tochter Lisa und Stefan Gritz. "Wir sind ein Familienbetrieb", stellt die neue Chefin stolz fest, die sich dementsprechend auch auf Rat und Tat von Karin und Andreas Franzen verlassen kann. Das Haus in dem das "Zom Stüffje" zum "Cochemer Inventar" wurde, ist im Jahr 1642 erbaut worden.

Foto: Pauly