"Die Hilfsbereitschaft ist enorm" +++MIT VIDEO+++

Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung für die von der Hochwasserflut betroffenen Menschen an der Ahr und der Eifel ist überwältigend. In zahlreichen Orten wurden Sachspenden gesammelt, geordnet und verpackt und dann, nach Absprache mit den Behörden vor Ort, mit einem Hilfstransport ins Krisengebiet gebracht. So auch in Bruttig-Fankel, wo die örtliche Feuerwehr und freiwillige Helfer diezahlreichen Sachspenden der Bevölkerung zusammenstellten und zu einem zentralen Lager brachten.

Anderthalb LKW voll Sachspenden kamen zusammen und wurden am Sonntagmorgen in Bewegung gesetzt. Geschirr, Kleider oder Töpfe. Alles alltägliche Gegenstände, die aber den Menschen an der Ahr durch die Flut genommen wurde.

Der Ortsbürgermeister von Bruttig-Fankel ist sehr dankbar, du seine Bevölkerung sich so stark an der Hilfsaktion beteiligt hat. „Ich bin überwältigt von der Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger aus Bruttig-Fankel.“ Nach Angaben der Hilfsorganisation sind nun keine weiteren Sachspenden erforderlich. Es wird aber dringend um finanzielle Spenden gebeten.