Die Weltenbummlerin von der Mosel

Wo auch immer Jana Schlägel ihr Zelt aufschlägt, fühlt sich die Bremmerin fast wie zu Hause. Seit April 2018 ist die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der ganzen Welt unterwegs und erlebt das Abenteuer ihres Lebens (der WochenSpiegel berichtete).

Ein Stück »Heimat« hat die Globetrotterin – zusammen mit ihrem Reisegefährten und Partner Robbe – in den vergangenen Monaten auch in Gravesend (Australien) gefunden. Seit August 2019 lebt und arbeitet das Paar auf einer Nussbaumfarm. Ein weiteres Jahr möchten die Abenteurer mindestens noch dort verbringen, bevor sie ihre Reise fortsetzen und ihr nächstes Ziel erkunden. Doch nach fast zwei Jahren, in denen Jana unterwegs ist, zog es sie jetzt zumindest kurzzeitig zurück an die Mosel. "Wir waren jetzt fast drei Monate hier in Bremm. Ich konnte in der Zeit wieder im Krankenhaus und im Altenheim in Cochem arbeiten gehen und Robbe durfte in einer Weinkellerei aushelfen", erzählt Jana. "Wir haben uns natürlich gefreut, alle nochmal wieder zu sehen. Man meint, man wäre nie weg gewesen."

Besonders emotional sei das Treffen mit dem jüngsten Familienmitglied gewesen. "Meine Schwester hat Mitte Juli ihr Kind bekommen, das durfte ich dann auch zum ersten Mal kennenlernen." Trotz aller Wiedersehensfreude, die Sehnsucht nach der Ferne bleibt. Schon in dieser Woche reisen Jana und Robbe zurück in ihre vorübergehende Wahl-Heimat Australien. "Wir freuen uns schon wieder", sagt Jana im Gespräch mit dem WochenSpiegel. Angst, vor den Bränden und der extremen Hitze habe die Bremmerin aber nicht: "Natürlich haben wir alles in den Nachrichten verfolgt, aber bei uns in der Gegend waren so gut wie keine Brände – soweit ich das mitbekommen habe. Letzte Woche hatten sie dort sogar den ersten Regen nach vielen Jahren und alle waren so froh."

