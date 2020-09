Landkreis bekommt DigitalPakt-Gelder

Mit dem DigitalPakt Schule haben sich Bund und Länder das Ziel gesetzt, die digitale Bildungsinfrastruktur an allen Schulen zu verbessern und weiter auszubauen. Wie wichtig dies ist, hat Corona deutlich spüren lassen und das Bildungssystem in kürzester Zeit vor große Herausforderungen gestellt. Ein großer Teil des Unterrichts spielte und spielt sich auch heute noch digital ab. "Dies ist ein wichtiger Schritt, damit die Coronakrise nicht zu einer Bildungskrise wird. Alle Schülerinnen und Schüler sollten die gleichen Voraussetzungen und Möglichkeiten haben, am digitalen Unterricht teilzunehmen. Soziale Ungleichheiten dürfen hier keine Rolle spielen", so Landrat Manfred Schnur. "Wir werden nun alles daran setzen, die Geräte schnellstmöglich zu beschaffen, damit diese durch die Schulen verteilt werden können. Wir wissen nicht, wie lange uns Corona noch begleiten wird und ob es nicht auch an Schulen wieder einen zweiten Lockdown geben wird. Mit der Beschaffung von mobilen Endgeräten sind wir jedoch gut vorbereitet ", so der Kreischef weiter.

www.digitalpaktschule.de