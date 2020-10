Doch keine Teststation in Ellenz-Poltersdorf

Die geplante Corona-Teststation im Kreis Cochem-Zell wird nicht eingerichtet. Die eigentlich in den Räumlichkeiten des Freibades in Ellenz-Poltersdorf geplante Teststation und die avisierten Abläufe sind aus organisatorischer Sicht der Ärzte nicht optimal. Nun haben sich die Ärzte dazu entschieden, die Testungen weiterhin in ihren Praxen durchzuführen und sich auch gegenseitig Unterstützung zugesagt. Diese Entscheidung haben die Ärzte heute auch der Kreisverwaltung Cochem-Zell mitgeteilt. Aktuell seien die Testungen noch in den Praxen zu stemmen, sollten es deutlich mehr werden, müsste eine neue Lösung gefunden werden. Die Kreisverwaltung Cochem-Zell teilt in einer Presseerklärung mit: „Wir sind erfreut und dankbar, dass festgestellt werden kann, dass die niedergelassenen Ärzte ihre Aufgabe der Testung von Patienten mit Symptomen – das heißt Personen mit Krankheitsanzeichen, die Corona nicht ausschließen - sicherstellen können.“

Sollten mehr Testungen notwendig werden, stünden die Räumlichkeiten für eine Corona-Teststation bereit, die auch eingerichtet sei. „Wir hoffen und gehen jedoch davon aus, dass keine Katastrophensituation eintritt. Hierzu kann jeder seinen Beitrag leisten“, so Kreissprecherin Selina Höllen.

Die Testungen von Patienten mit Symptomen könnte somit von den niedergelassenen Hausärzten im Landkreis Cochem-Zell in ihren eigenen Praxen erfüllt werden. Auch das Gesundheitsamt führe zahlreiche Testungen von Personen ohne Symptome durch. „Hierunter fallen die Testungen aller Kontaktpersonen der Kategorie 1, die Testungen von Personen in Einrichtungen oder aber auch die Testung von Personen, die eine Meldung über die Corona-Warnapp erhalten haben“, so Höllen. Allein von Montag bis Donnerstag seien durch das Cochem-Zeller Gesundheitsamt bereits 129 Testungen vorgenommen worden.