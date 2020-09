Der Besuch auf der Reichsburg soll auch für all jene interessant sein, die glauben, sie hätten bereits alles rund um das Wahrzeichen der Moselstadt gesehen. "Deshalb gehörten Kostüm- und Schauspielführungen zu unseren Planungen, um das Erlebnis Reichsburg aus einer anderen Perspektive anzubieten", erklärt Stadtbürgermeister Walter Schmitz die Beweggründe ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Mittelfristig soll noch eine Mittelalter-Führung hinzukommen. Corona hat das erste Projekt beschleunigt, denn während der unfreiwilligen Schließung im Frühjahr gab Oliver Pinzer, Geschäftsführer der Reichsburg, grünes Licht für die Ausarbeitung eines Drehbuchs, das das Dienstpersonal auf einem verbotenen Streifzug durch die Privaträume der Wiedererbauerfamilie Ravené begleiten soll.

Burgführer Alexander Kränzle, und seine Kolleginnen Marie-Luise Otto und Dorothea Kirsch stürzten sich in das Projekt, um zeitgenössische Einblicke in die Wohnkultur und die Lebensart im Kaiserreich des späten 19. Jahrhunderts zu geben. "Das hat schon mehr als zwei Monate in Anspruch genommen", berichtet Kränzle. Herausgekommen ist ein amüsanter Blick in das viktorianische Zeitalter preußischer Prägung. "Sie behandeln uns gut. Wir haben auch immer einen Tag frei – alle zwei Monate", schildert Kränzle als Hausdiener Ernst die Arbeitsbedingungen als Dienstbote. Es sei ein bisschen wie "Downton Abbey" an der Mosel, so der Burgführer und Drehbuchautor, der in seiner Rolle sichtlich aufgeht.

Die "Dienstbotentour anno 1877" findet ab sofort jeden zweiten und vierten Freitag (18 Uhr) und Samstag (18.30 Uhr) im Monat statt. Karten gibt es nur nach Voranmeldung online unter www.reichsburg-cochem.de.

Fotos: Pauly