Drei Einbrüche in Brauheck

Naheland-Touristik cancelt Raderlebnistag 2020

Idar-Oberstein Stadt. Es war 1994, als der Raderlebnistag „Nahe Hit, rad‘l mit“ ins Leben gerufen wurde. Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni lockte die Aktion Fahrradfahrer an die Nahe. Damit ist ab diesem Jahr zunächst Schluss. Die Naheland-Touristik hat in Abstimmung mit den Gesellschaftern aus den Kreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld und Mainz-Bingen beschlossen, den Raderlebnistag 2020 zu canceln. „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass das Format nicht mehr so gut angenommen wurde, wie am Anfang“, begründet Naheland-Touristik-Geschäftsführerin Katja Hilt die Entscheidung.

