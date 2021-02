Drei weitere Corona-Tote im Kreis Cochem-Zell

My English 101 essay would have been a disaster if it hadn't been for 1custompapers.com, they saved me from http://strandguide.dk/?example-of-simple-business-plan Insgesamt drei weitere Corona-Tote meldet das Gesundheitsamt Cochem-Zell soeben. Hierbei handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine 79-jährige und eine 88-jährige Frau sowie einen 71-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Zell. Nach WochenSpiegel-Informationen waren alle drei Verstorbene Bewohner eines Seniorenheimes.

Der Inzidenzwert ist im Kreis Cochem-Zell weiterhin hoch, aktuell liegt er bei 104,28. Zum Vergleich: Im Landesdurchschnitt liegt er bei 52. In den vergangenen 24 Stunden wurden vier neue Corona-Fälle im Kreis Cochem-Zell registriert.