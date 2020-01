Ein echt "cooles" Mosel-Erlebnis

Bereits zum 32. Mal stürzen sich mutige Neujahrsschwimmer am Samstag, 11. Januar, in die Fluten der Mosel. Der Start ist um 13 Uhr wieder am Moselufer in Ernst und das Ziel wird – je nach Strömung – rund eine Stunde später an der Mündung der Endert in Cochem erreicht. Den Startschuss wird Oliver Pinzer, neuer "Burgherr" der Reichsburg, geben. "Bis Anfang der Woche haben sich etwas mehr als 20 Schwimmerinnen und Schwimmer angemeldet", berichtet Thomas Schenk von der ausrichtenden DRK-Wasserwacht Cochem. Darüber hinaus werden wieder zahlreiche Zuschauer erwartet. Unter anderem hat die Cochemer Weinkönigin Lisa II. ihren Besuch angekündigt. Zudem wird der Wasserwacht vor dem Start noch ein neuer Gerätewagen "Wasserrettung" von Landrat Manfred Schnur im Namen des Landkreises übergeben. Und im Ziel gibt es in diesem Jahr mal keinen Eintopf. Die DRK-Verpflegungsgruppe wird Curry-Geschnetzeltes mit Reis anbieten.

Archiv-Foto: Pauly

www.drk-cochem.de