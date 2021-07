Einbrecher festgenommen

Am 14. März dieses Jahres versuchte eine Streife der Polizeiinspektion Cochem ein verdächtiges Fahrzeug mit mehreren Insassen einer Kontrolle zu unterziehen. Die Insassen waren, so die Polizei, aufgefallen, als sie sich in verdächtiger Weise an einem Kfz-Betrieb in Ellenz-Poltersdorf zu schaffen machten. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt. Den Insassen gelang jedoch die Flucht. Das Auto mussten sie jedoch zurücklassen. Es wurde sichergestellt, weil es im Rahmen eines Einbruchs im Bereich Bonn gestohlen wurde. Die flüchtenden Täter brachen im Anschluss dann in ein Autohaus in Ernst ein. Dort entwendeten sie Bargeld und ein weiteres Auto. Mit einem nagelneuen "VW T-Roc" und einem Satz gestohlener Kennzeichen fuhren sie in den Westerwald und verübten dort vermutlich weitere Einbrüche. Der gestohlene "VW T-Roc" wurde im Bereich Montabaur sichergestellt.

Eine intensive Spurensuche führte zur Identifizierung eines 41-jährigen, moldauischen Staatsangehörigen, gegen den bereits in einer anderen Sache ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe vorlag. Er befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Hessen. Das Amtsgericht Koblenz hat gegen den Tatverdächtigen nun einen weiteren Untersuchungshaftbefehl erlassen.

