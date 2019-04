Eiskaltes Blütenfest

Stadtwaldlinie gesperrt

Cochem. Die Stadtwaldlinie in Cochem ist am Montag, 15. April, ab 8 Uhr gesperrt.Grund sind, so Stadtbürgermeister Walter Schmitz, Fällarbeiten von biszu sieben Bäumen. Die Strecke in Richtung Oberstadt werde, so der Stadtbürgermeister, voraussichtlich am Montagabend, spätestens am Dienstag wieder freigegeben. Foto: Pauly