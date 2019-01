Er kann die Finger nicht vom Herd lassen

Für Ingo Beth war es sicher keine einfache Entscheidung, als er im Jahr 2017 verkündete, sein Restaurant "Lohspeicher" in der Cochemer Altstadt schließen zu wollen (wir berichteten). Immer weniger Feinschmecker, sagte der begnadete Koch damals zur Begründung, wären bereit für gute Küche einen ordentlichen Preis zu bezahlen. Als Konsequenz sah Beth nur die Schließung, zum Leidwesen der Cochem-Zeller Feinschmecker. Wie ernst der Gastronom es damals mit seiner Entscheidung meinte, zeigte auch die Tatsache, dass er sogar das Inventar der Küche zum Verkauf anbot und seitdem das Haus "nur noch" als Hotel-Garni führt.

Doch der leidenschaftliche Koch hielt die konsequente Entscheidung, die Hände vom Herd zu lassen, nicht durch. Zu groß ist offenbar seine Leidenschaft zu seinem Beruf und einer frischen Küche. Deshalb macht er nun in gewisser Hinsicht eine Rolle rückwärts. "Nach der Babypause" will er mit neuem Konzept sein Restaurant wieder öffnen.

Am 1. Februar soll es soweit sein, dass er sich wieder kreativ am Herd "austobt". Allerdings nicht wie früher jeden Tag, sondern vorerst nur freitags und samstags. Beth möchte, nach eigenen Angaben, "nicht mehr in dieses Hamsterrad" zurück, in dem er sich befand, als das Restaurant noch mit 14 Punkten in der Feinschmeckerbibel "Gault Millau" bewertet war.

Die Liga, in der Beth kulinarisch bislang unterwegs war, erforderte nach Angaben des 47-Jährigen einen 15-Stunden-Tag. "Das führt schnell dazu, dass dein Leben in den Hintergrund gerät." Und das will der Familienvater in der Zukunft auf keinen Fall. Sein Restaurant-Job muss künftig "immer noch kompatibel mit einen schönem Familienleben sein", erläutert er. Das neue Restaurant-Konzept sieht keine Menüs sondern Einzelgerichte vor - schwerpunktmäßig Fleischgerichte.