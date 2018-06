Fast sechs Jahre Haft für Matrosen

Update: Ausströmendes Gas an der Tankstelle

Kottenheim. Bei der Betankung eines Autos mit Erdgas ist es am Montag, 11. Juni, an einer Tankstelle in Kottenheim zu einem technischen Defekt gekommen.Nach Informationen der Polizei wurde ein Fahrzeug mit Erdgas betankt. Beim Entfernen des Tankstutzens strömte Gas aus dem Tank aus. Dies sei, so die Polizei, vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Freiwillige Feuerwehr ist im…