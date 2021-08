Feiern und helfen

Coronabedingt musste das Ernster Weinfest 2020 abgesagt werden. In diesem Jahr haben sich die Ernster dazu entschlossen, den Gästen zumindest in kleinerem Rahmen die Möglichkeit zum Genießen und Feiern zu geben. Unter dem Motto "besser bi nix" erwartet die Besucher vom 20. bis 22. August ein Mix aus Wein und Vibes, DJ, Akustik-Rock und mediterranen Tapas unter freiem Himmel.

Doch nicht nur der Wein aus Ernster Kellern wird eine Rolle spielen, sondern auch jener von Winzerkollegen an der Ahr – unter ihnen viele, die durch die Hochwasserkatastrophe vor vier Wochen fast alles verloren haben. Am Weinfestfreitag, 20. August, werden unter den Gästen mancherlei Rotweine versteigert, die aus dem Fundus der Winzergenossenschaft Dagernova in Dernau stammen. Deren Vinothek in unmittelbarer Nähe der Ahr wurde ebenfalls von den Wassermassen heimgesucht. Zurück blieben Schlamm und Zerstörung und viele Flaschen Wein, die nun – ähnlich wie bei anderen Aktionen – als "Flutwein" versteigert werden sollen. Die Idee dazu stammt von den Initiatoren der Aktion "Moselkrampen hilft Altenahr". Die Fluthelfer der ersten Stunde haben inzwischen viele Mitstreiter gefunden und sind unermüdlich dabei, weitere Hilfe für die Ahr ins Boot zu holen. "Da ist das Weinfest eine willkommene Gelegenheit, die Verbundenheit mit der Ahr zu zeigen und eine Benefizaktion zu starten", sagt der Ernster Eric Andre, einer der Initiatoren. Um die Versteigerung in Szene zu setzen und die Verbundenheit der beiden Weinbauregionen zu zeigen, hat Andre unter anderem die Gebietsweinmajestäten von Mosel und Ahr gewinnen können. Der Erlös aus der Versteigerung soll der Initiative "Moselkrampen hilft Altenahr" dabei helfen, weiterhin unbürokratische Hilfe für Menschen zu leisten, die alles verloren haben. Auf diese Weise möchten auch die Ernster Winzer zeigen, dass Wein verbindet.

Am Freitag und Samstag heißen die Winzer ihre Gäste auf dem großzügig abgetrennten Gelände rund um den Festplatz am Moselufer von jeweils 16.30 bis 23 Uhr willkommen. Den Beweis, dass "Riesling rockt" wollen Veranstalter und die Band "Glad Valley" am Freitag ab 18.30 Uhr erbringen. Das Akustik-Rock-Duo aus Weibern liefert Klassiker und Hits mit eigenen Interpretationen, passend zu den Klassikern aus der Weinkiste. Am Samstag steht René Stoffel ab 18.30 Uhr am Plattenteller. Unter freiem Himmel begleitet der DJ und künstlerische Leiter von "Electronic Wine" in Koblenz die Besucher mit entspannten Beats und bekannten Melodien in den Sonnenuntergang. Mit einem Frühschoppen geht es dann am Sonntag ab 10 Uhr beschwingt dem Ende der Veranstaltung entgegen. Für Musik sorgt die Ernster Big Band. Aus rund 20 Weinen und Sekten dürfen die Besucher an den drei Tagen ihren Favoriten wählen und sich zuprosten. Dazu werden mediterrane Tapas gereicht. Der Besuch der Ernster Schlepperfreunde und der Ernster Weinmajestäten komplettiert das Veranstaltungsprogramm. Zudem werden neben der Weinversteigerung auch weitere Spenden zugunsten der Flutopfer an der Ahr gesammelt.

Wer mitfeiern möchte, muss getestet, geimpft oder genesen sein und sich beim Einlass registrieren lassen. Die Besucherzahl ist begrenzt. Eine Testmöglichkeit gibt es am Freitag und Samstag jeweils von 16.30 bis 21 Uhr direkt am Festgelände, Termine können vorab unter www.testzentrum-ernst.de gebucht werden.

Foto: Archiv

