Ferienfreizeit ein voller Erfolg +++ Mit Video +++

Darts am Ring Gala erst 2021

Nürburg. Die "Darts am Ring Gala" - ursprünglich am 11. September 2020 geplant - kann in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Die Einschränkungen rund um die Covid19-Pandemie würden eine Austragung der Indoor-Veranstaltung unmöglich machen, wie die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG mitteilt. Allerdings konnte bereits ein neuer Termin gefunden werden: Die "Darts am Ring Gala" wird am 24. September 2021 nachgeholt.

