Freibad Cochem öffnet am Dienstag +++Mit Video+++

Cochem. Aufgrund der seit dem 27. Mai bestehenden Erlaubnis zur Öffnung der Freibäder unter Auflagen, ist das Freibad in Cochem ab dem 2. Juni wieder geöffnet. Die Öffnung des Freibades Treis-Karden folgt am 5. Juni. Im Freibad Ellenz-Poltersdorf finden derzeit Renovierungsmaßnahmen statt. Dieses öffnet voraussichtlich am 27. Juni.Geschäftsführer Bernd Schuwerack: "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es beim Besuch bestimmte Auflagen aus der Corona-Schutzverordnung einzuhalten gilt. Unter anderem ist der Einlass ausschließlich mit einer vorherigen Online-Reservierung möglich, um die Anzahl der Badegäste zu begrenzen und Warteschlangen zu vermeiden."Durch Vorlage der ausgedruckten oder digitalen Reservierungsbestätigung an der Kasse, erhalt der Badegast nach Kauf der Eintrittskarte Zutritt zum Bad. Dieser gilt maximal für den gebuchten Zeitraum. Aufgrund der seit dem 27. Mai bestehenden Erlaubnis zur Öffnung der Freibäder unter Auflagen, ist das Freibad in Cochem ab dem 2. Juni wieder geöffnet. Die Öffnung des Freibades Treis-Karden folgt am 5. Juni. Im Freibad Ellenz-Poltersdorf finden…

