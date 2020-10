Bei regnerischer Witterung kam ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher und die 48-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, durften, so die Polizei, dies aber am selben Tag wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Symbolfoto: Fotolia