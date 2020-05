Geheimtreffen um Klinik-Fusion

Wir sehen drei Männer, die sich vor der Kreisverwaltung in Cochem unterhalten. Sie kommen gerade von einem vertraulichen Treffen bei Landrat Manfred Schnur über das absolutes Stillschweigen vereinbart wurde. Der eine ist Manfred Sunderhaus, Chef der Katharina Kasper Holding aus Dernbach. Er leitet Krankenhäuser, Altenheime und Pflegeeinrichtungen in über 130 Standorten mit mehr als 6.000 Mitarbeitern. Eines davon ist das finanziell angeschlagene Zeller Krankenhaus. Auf dem Foto spricht er gerade mit dem Zeller VG-Bürgermeister Karl-Heinz Simon und dessen Büroleiter Andreas Schorn. Die drei Herren hatten zuvor gemeinsam mit Landrat Schnur, den Managern der Mariengruppe, Erhard Böttcher und Thomas Wagner sowie VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz und Juristen der Kreisverwaltung zusammengesessen, um Unterstützung für die beiden Krankenhäuser zu finden.

Nach internen Unterlagen, die dem Wochenspiegel vorliegen, sieht die finanzielle Situation der beiden Krankenhäuser bedrohlich aus. Zitat aus einem vertraulichen Dokument, das von den Krankenhaus-Chefs Wagner und Sunderhaus unterzeichnet ist: "Somit wird sich für beide Häuser in den nächsten Wochen die bereits bestehende finanzielle Unterdeckung existenzgefährdend verschärfen."

Zu der prekären Lage hätten demnach verschiedene Faktoren geführt - unter anderem gesetzliche Vorgaben sowie umfangreiche Prüfungen der Leistungen der Krankenhäuser durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK). Dieser würde bis zu 40 Prozent aller Fälle einer Fachabteilung prüfen, die dann "nicht, nur teilweise oder deutlich verzögert von den Krankenkassen vergütet" würden.

Bis zu fünf Millionen Euro Defizit

Zitat aus dem vertraulichen Papier der beiden Krankenhäuser: "All diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die beiden Träger über Jahre hinweg ein Defizit von jeweils 1,5 bis fünf Millionen Euro nur für die Grundversorgung in unserer Region aufgefangen haben."

Unter anderem wegen dieses Umstandes habe die Katarina Kasper Viasalus GmbH, die Trägerin des Zeller Krankenhauses, letztendlich im Januar 2019 Insolvenz angemeldet. Zitat aus den internen Unterlagen des Krankenhauses: "Die Marienkrankenhaus Cochem GmbH steht vor den gleichen Herausforderungen." Dieser Zustand soll nun mithilfe der Kommunen verbessert werden. Deshalb sind die beiden Häuser an Landrat Schnur herangetreten und hätten dort, so WochenSpiegel-Informationen, um Unterstützung beziehungsweise Bereitstellung von finanziellen Mitteln bis hin zu einer Beteiligung an den Krankenhäusern gebeten.

Sind die Krankenhäuser noch zu retten?

Dass sich die Krankenhäuser in Cochem und Zell in einer angespannten finanziellen Situation befinden, ist seit langem bekannt. Grund dafür sind offenbar die von der Politik eingeführten Fallpauschalen. Diese sehen vor, dass Leistungen pro Fall von den Krankenkassen bezahlt werden. Das bedeutet konkret: Viele Fälle (Patienten), viel Geld, wenige Fälle, geringere Einnahmen.

Die geringe Einwohnerzahl in unserer ländlichen Region sorgt seit Jahren dafür, dass die Lage der Kliniken angespannt ist. Die Krankenkassen, so geht es aus einem internen Papier der beiden Krankenhäuser hervor, sind demnach jedoch noch uneins über die Höhe eines Sicherstellungszuschlages, der an die Krankenhäuser gezahlt werden soll. Die Krankenkassen vermuteten offenbar ein dauerhaftes Defizit in den beiden Krankenhäusern. Und es sei nicht die Aufgabe der Kassen, dauerhafte Verluste zu finanzieren.

Zu diesen Problemen kommen die Folgen des Corona-Virus. In dem internen Papier der beiden Krankenhäuser steht dazu: "Nunmehr müssen darüber hinaus auch noch die Folgen des Corona-Virus bewältigt werden. Unmittelbare Folgen sind deutlich erhöhte Personal- und Materialkosten bei gleichzeitig behördlich geforderten Leistungsstillstand in der planbaren stationären Versorgung."

Bei der Besprechung von Krankenhaus-Managern und Landrat Schnur sowie den Bürgermeistern Simon und Lambertz wurden Denkmodelle besprochen. Landrat Schnur und der Zeller VG-Bürgermeister Simon sollen offenbar von einem Einstieg in eine Betreibergesellschaft überzeugt sein. Cochems VG-Bürgermeister Lambertz zeigte sich bei dem Treffen - nach Angaben von Teilnehmern - offenbar deutlich zurückhaltender.

Bis zur nächsten Sitzung soll nun ein Entwurf eines Gesellschafter-Vertrages ausgearbeitet werden. Dieser soll von der Kreisverwaltung erstellt werden. Die Vertreter der Krankenhäuser haben, so WochenSpiegel-Informationen, unterdessen auf die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung der Beteiligten bestanden. Darüber soll beim nächsten Treffen beraten werden. Bericht folgt!