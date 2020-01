Gelebtes Engagement

Einbrecher schlugen mehrfach zu

Kreis Euskirchen. Sowohl in Bad Münstereifel, als auch in Euskirchen kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei sucht Zeugen.Am Samstag, 18. Januar, gegen 20.30 Uhr, flüchteten zwei Personen von einem Grundstück in der Straße Wielersbenden in Richtung Blankenheimer Weg, nachdem sie in ein Wohnhaus eingebrochen waren. Am Sonntagabend, 19. Januar, brachen unbekannte Täter…