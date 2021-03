Großeinsatz in Brauheck: Polizei stoppt Angreifer

Brauheck. Großeinsatz der Polizei am Abend in Cochem-Brauheck: Dort war ein Mann mit einer Machete durch die Straßen m Wohngebiet gelaufen und hatte gedroht, Menschen zu töten. Wahllos schlug er anschließend auf Fahrzeuge ein. Die Polizei konnte ihn durch den Einsatz eines Taser stoppen und festnehmen. Hintergründe warum der Mann so ausgerastet ist, liegen noch nicht vor. Wir berichten weiter.Großeinsatz der Polizei am Abend in Cochem-Brauheck: Dort war ein Mann mit einer Machete durch die Straßen m Wohngebiet gelaufen und hatte gedroht, Menschen zu töten. Wahllos schlug er anschließend auf Fahrzeuge ein. Die Polizei konnte ihn durch den…

weiterlesen