Schiffsunfall in der Schleuse

Fankel. Am späten Dienstagnachmittag, 11. Februar, gegen 17.30 Uhr, hat sich auf der Mosel in der Schleuse Fankel ein Schiffsunfall ereignet.Während der Einfahrt in die Schleusenkammer unterschätzte der Schiffsführer eines mit 1.140 Tonnen Braugerste beladenen Gütermotorschiffes die Strömungsverhältnisse und kollidierte mit der Spundwand im Einfahrtsbereich der Schleuse, teilt die…

weiterlesen