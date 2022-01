Guter Wein, schlechte Manieren

Fliegerbombe gefunden

Mayen. Die Entschärfung soll am Mittwoch, 12. Januar, bei Tageslicht um 12 Uhr erfolgen. Am Dienstag, 11. Januar, wurde gegen 10 Uhr eine amerikanische, 500 Pfund schwere Fliegerbombe im Bereich des Mayener Grubenfeldes gefunden. Der Kampfmittelräumdienst hat vor Ort die Lage sondiert. Es wird ein Radius von 300 Meter um die…