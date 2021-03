Hohe Impfquote im Landkreis

Truly http://www.federcanoa.it/?example-high-school-research-paper. Not a single sentence of your thesis is off the shelf, or reused for future submissions. Everything is from scratch and tailored for your project. Enjoy a Free Preview. Seeing is believing: check out sample work by our custom dissertation writing company to get a feel for our quality. The Efficacy of Achievement School Districts > Targeted Killing: Lethal Bereits 8,87 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner im Landkreis Cochem-Zell seien gegen die Covid19-Infektion geimpft worden (Stand: 1. März 2021). Somit hätten bereits 5.442 Personen die Erstimpfung gegen das Corona-Virus erhalten und 2.738 Personen zudem die Zweitimpfung. Cochem-Zell sei gut aufgestellt und die Impfungen gingen zügig voran. Dies liege nicht zuletzt auch an der großen Anzahl an Alten- und Pflegeeinrichtungen und zudem auch größeren Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit behinderten Menschen im Landkreis. In allen Alten- und Pflegeeinrichtungen konnten die mobilen Impfteams in der letzten Februarwoche bereits die Zweitimpfungen abschließen. Auch in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die zur Priorität 2 gehören, würden seit Donnerstag vergangener Woche geimpft.

Eine tagesaktuelle Impfstatistik gibt es unter: www.cochem-zell.de/impfstatistik

