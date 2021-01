In Cochem werden jetzt die Poller installiert

Die Innenstadt von Cochem soll nach dem Willen des Stadtrates vom Fahrzeugverkehr entlastet werden. Deshalb wurde entschieden, die Zufahrt zur Innenstadt durch elektronischen Poller zu regeln. Eigentlich sollten diese bereits im vergangenen Jahr gesetzt werden. Doch die Maßnahme verzögerte sich. Nun teilt die Stadt Cochem mit, das die Baumaßnahme am kommenden Montag, 18. Januar, starten soll. Die ausführende Firma Friedrich aus Hontheim wird demnach mit den Vorbereitungen für den ersten Poller in der Oberbachstraße/ Ecke Jahnstraße beginnen. Zunächst finden die Arbeiten, so die Stadt Cochem, unter Fortführung des fließenden Verkehrs statt, es erfolgte eine halbseitige Straßensperrung. Eine Vollsperrung dieses Bereichs ist dann für Mittwoch, 20. Januar geplant, für PKW`s besteht an diesem Tag die Möglichkeit einer Umleitung über die Löhrstraße bergwärts bzw. In der Märtschelt/Schlaufstraße talwärts. Am Donnerstag, 21. Januar sowie Freitag, 22.Januar, werden die Arbeiten für die Schrankenanlage „In der Märtschelt“ durchgeführt. Die Zufahrt zu den Schulen/ Am Tummelchen sind für den PKW-Verkehr jederzeit möglich, die Straße „In der Märtschelt“ wird für die Errichtung der Schrankenanlage ab dem Schrankenstandort nach unten voll gesperrt. Diese Vollsperrung wird ab dem 22. Januar nach Arbeitsende wieder aufgehoben. Ab Montag, 25. Januar wird mit den Arbeiten für die Errichtung der Polleranlage in der Pater Martin Straße begonnen. Diese Arbeiten erfolgen unter einer Vollsperrung von drei Tagen bis einschließlich 27. Januar. Jeweils nach Dienstschluss wird ein Befahren, durch das Auflegen einer Stahlplatte für Kraftfahrzeuge bis max. 3,5 Tonnen, gewährleistet. Die am 20. Januar stattfinden Leerungen (Biomüll), 21. Januar (Grüngut) und 26. Januar (Restmüll) werden wie geplant durchgeführt. Die Stadt Cochem bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für eventuelle Beeinträchtigungen.