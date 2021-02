Inzidenzwert bleibt im Fokus

how to write a good application essay definition Help With Sat Essays 4 phd thesis on universal algebra how to write a high school application 6play In der vergangenen Woche war der Inzidenzwert im Landkreis Cochem-Zell der höchste in Rheinland-Pfalz. Ein Grund warum die Präsenzpflicht an den Grund- und Förderschulen des Landkreises ausgesetzt wurde. Die Kreisverwaltung stehe auch weiterhin im engen Kontakt mit dem Land Rheinland-Pfalz, um das Infektionsgeschehen zu bewerten und gegebenenfalls weitere einschränkende Maßnahmen zu ergreifen.

Learn how our http://www.grossbundenbach.de/?persuasive-speeches-on-global-warming online can reword your writing quickly and accurately to meet the expectations of your audience. In einer gemeinsamen Videokonferenz des Landrates mit den vier Bürgermeistern der Verbandsgemeinden, den Kreisbeigeordneten sowie den Fraktionsvorsitzenden des Kreistages habe man sich gemeinsam darauf verständigt, die Corona-Lage zunächst bis Mittwoch, 24. Februar, weiter zu beobachten. Ob dann weitere und welche einschränkenden Maßnahmen erlassen werden müssten, werde dann anhand des aktuellen Inzidenzwertes beraten und entschieden. "Es liegt nun an uns allen, das Infektionsgeschehen einzudämmen und sich an die bestehenden Corona-Regeln zu halten. Ich möchte nochmals eindringlich an alle appellieren, überall wo möglich, den notwendigen Mindestabstand einzuhalten. Wo dieser nicht eingehalten werden kann, sollte immer eine Maske getragen werden. Gerade das schöne Wetter am vergangenen Wochenende verleitet zu Wanderungen oder Fahrradtouren im Freien und sogar dazu, Corona für eine kurze Zeit zu vergessen. Doch auch hier gelten Mindestabstand, Maske und die Personenbegrenzungen. Um zukünftig bei Lockerungen dabei sein zu können, muss es unserer gemeinsames Ziel sein, den Inzidenzwert stark zu senken", so Landrat Manfred Schnur.

The best Dissertation Writing Editing Software is a must-have for every student that want to perform excellently in their college research paper work Symbolfoto: Archiv/Pixabay, Wilfried Pohnke



www.cochem-zell.de