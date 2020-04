Schwerer Unfall mit Quad

Gerolstein. In Gerolstein kam es am gestrigen Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Quads fuhr am Sonntag, 13. April, gegen 18 Uhr, mit Sozius in Gerolstein, in Höhe der Papenkaule, die dort verlaufende Nebenstraße in Richtung "Unter den Dolomiten" entlang. Dort kam er laut Polizei vermutlich in Folge…