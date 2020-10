Kinder wurden erst drei Tage später getestet

Ernst. Der Corona-Fall im Kindergarten Ernst, der seit Montag geschlossen ist, sorgt für Diskussionsstoff. Die Mutter eines Kindergartenkindes hat sich in einem Gespräch mit dem WochenSpiegel über die lange Wartezeit, bis ihr Kind getestet werden konnte, beschwert. Nach Angaben der Frau, stand bereits am Samstag, 24. Oktober, fest, dass ein Kindergartenkind positiv getestet worden sei. Zuvor war bereits seit Mittwoch klar, dass die Mutter des Kindes ebenfalls Corona-positiv war. "Bis Dienstag wurde unser Kind nicht getestet", so die Mutter, die namentlich nicht erwähnt werden möchte. Auf Anfrage des WochenSpiegel dementiert Kreis-Sprecherin Selina Höllen, dass das positive Testergebnis des Kindes dem Gesundheitsamt bereits am Freitag vorlag. Dem Gesundheitsamt sei dies erst am Sonntag zugegangen. "Um die Kinder möglichst am gleichen Tag zu testen, wurde für alle Kinder für Mittwoch (28. Oktober d. Red.) ein Termin zur Testung vereinbart. Bis auf zwei Ergebnisse sind heute Mittag – also nach 24 Stunden - alle eingetroffen. „Die bisher eingetroffenen Ergebnisse sind alle negativ, was uns sehr freut", so Höllen. Auf die konkrete Frage des WochenSpiegel, warum es bis zur Testung so lange gedauert habe, antwortet Kreissprecherin Selina Höllen nicht. An Kapazitätsengpässen beim Gesundheitsamt könne es aber nicht liegen. "Insgesamt sind beim Gesundheitsamt ausreichend Testkapazitäten vorhanden. Engpässe sind bislang noch nicht aufgetreten", so Höllen.Der Corona-Fall im Kindergarten Ernst, der seit Montag geschlossen ist, sorgt für Diskussionsstoff. Die Mutter eines Kindergartenkindes hat sich in einem Gespräch mit dem WochenSpiegel über die lange Wartezeit, bis ihr Kind getestet werden konnte,…

