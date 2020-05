Kommt eine Fusion?

Kreisverwaltung Cochem-Zell:

Die wirtschaftliche Lage vieler Krankenhäuser, insbesondere von kleineren Häusern in ländlichen Regionen, ist sehr angespannt. Das hat gerade auch das Insolvenzverfahren für das Krankenhaus am Standort in Zell gezeigt. Dabei hat sich gerade in Zell der Wunsch nach einer wohnortnahen medizinischen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ausdrucksvoll gezeigt. Dabei wurden auch auf Transparenten oder durch verschiedene verbale Äußerungen die Forderungen nach einer kommunalen Lösung erhoben.

Hier hat beispielsweise die Verbandsgemeinde Zell bereits ihr Engagement gezeigt. Bereits in der öffentlichen Kreistagssitzung vom 25. März 2019 hat der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, zusammen mit den Verbandsgemeinden, ein Entwicklungskonzept zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung und der ambulanten und stationären Versorgung für den Landkreis zu entwickeln.

Stefan Mattes, Leiter Unternehmenskommunikation Katharina Kasper Gruppe:

Es finden bilaterale Gespräche bezüglich einer Abstimmung und Weiterentwicklung des Leistungsportfolios der beiden Häuser statt, um den gemeinsamen Versorgungsauftrag für die Patientinnen und Patienten für den Kreis Cochem-Zell bestmöglich erfüllen zu können. Bereits während der Insolvenz des Trägers, der Katharina Kasper ViaSalus GmbH, hat das Klinikum Mittelmosel große Unterstützung aus der Landes- sowie aus der Lokalpolitik erfahren. Die vorrangige Bestrebung der Geschäftsführung ist es, den Standort durch ein tragfähiges Zukunftskonzept zu sichern.

Bürgermeister Karl-Heinz Simon:

Dass wir hinter unserem Krankenhaus stehen, ist nichts Neues. Das habe ich öffentlich immer wieder erklärt. Die Lage für alle Krankenhäuser ist aktuell schwierig. Dennoch brauchen wir unsere beiden Krankenhäuser.Allerdings sind die Möglichkeiten der Verbandsgemeinde begrenzt. Deshalb müssen wir sehr genau schauen, wie eine Unterstützung aussehen kann.

VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz:

Das Cochemer und das Zeller Krankenhaus sind wichtige Institutionen für unsere Bürgerinnen und Bürger, die wir unbedingt erhalten müssen. Die finanziellen Möglichkeiten der Verbandsgemeinde Cochem sind in diesem Zusammenhang aber begrenzt.Ich fände es am Sinnvollsten, wenn von Seiten der Krankenhäuser ein intensiverer Austausch oder eine Zusammenarbeit stattfinden würden, die zu Synergien und Kosten führen könnte, um so den Fortbestand zu sichern.

Der Krankenhausträger des Marienkrankenhauses Cochem ließ eine Anfrage unserer Zeitung bis Redaktionsschluss unbeantwortet.