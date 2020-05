Kostspieliger "Patient"

Die Krankenhäuser Cochem und Zell haben enorme finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt will die Cochem-Zeller Politik helfen. Was grundsätzlich richtig ist: nämlich kleine Krankenhäuser zu erhalten. Ob es jedoch richtig ist, sich als Landkreis oder Verbandsgemeinde an Krankenhäusern zu beteiligen, ist die andere Frage. Denn eine Beteiligung der kommunalen Hand ist ein finanzielles Risiko, ohne abschätzen zu können, wie viele Millionen in den nächsten Jahren nachgeschossen werden müssen. Wenn es hochbezahlte und erfahrene Klinikmanager nicht schaffen, das Cochemer oder das Zeller Krankenhaus in schwarze Zahlen zu bringen, schaffen das vermutlich auch Landrat Schnur und auch die Bürgermeister Simon oder Lambertz nicht. Die aktuell geführten, streng vertraulichen Gespräche von einigen Politikern sowie Krankenhausmanagern dürfen nicht dazu führen, in einer Hau-Ruck-Aktion eine Beteiligung einzufädeln. Es muss vielmehr versucht werden, neue Träger oder Konzepte zu finden, die die Krankenhäuser mit Fachwissen, Synergien und medizinischem Know-how wieder auf die Spur bringen. Dass die beiden Krankenhäuser fusionieren wollen, ist sicher ein erster Schritt. Doch diesem Schritt müssen weitere folgen. Unterstützt von der kommunalen Hand, aber ohne einen Einstieg der Kommune.

@Mail an den Autor: mzender@weiss-verlag.de