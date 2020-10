Kreis: Corona-Teststation soll in Ellenz entstehen

Steigende Infektionszahlen: Verkaufsoffener Sonntag abgesagt

Trier. Der verkaufsoffene Sonntag in Trier am 25. Oktober kann nicht stattfinden. Grund sind die steigenden Infektionszahlen in der Stadt Trier. Erstmals hat hier die Inzidenzzahl den Wert von 35 überschritten. Damit gilt laut Aktions- und Warnplan des Landes Rheinland-Pfalz die Gefahrenstufe orange und nicht mehr, wie bisher, die gelbe Warnstufe. Mit Blick auf diese Entwicklung hat die Stadt Trier die entsprechende Allgemeinverfügung, die den verkaufsoffenen Sonntag am 25. Oktober gestattete, widerrufen.